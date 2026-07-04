A situação complicou-se a meio da tarde com a intensificação de um incêndio que deflagrou na zona de Caselho e rapidamente ganhou expressão na freguesia de São João do Monte, em Andaires. Perante o avanço das chamas, o medo tomou conta da população, muitos residentes relatam que o fogo parecia próximo o suficiente para atingir habitações e áreas agrícolas.
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"A única coisa que eu pedia era que Deus nos ajudasse". Vento agrava incêndio em Tondela
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Ana Valente
Há 25 min