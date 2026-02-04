A vários metros de profundidade: a partir desta sala decide-se para onde vai a ajuda durante a tempestade

A Força Aérea tem meios a sobrevoar as zonas afetadas pelo temporal dos últimos dias para identificar as regiões mais afetadas e os sítios onde a energia elétrica ainda não foi reposta. Ao mesmo tempo, o terreno é monitorizado com recurso a satélites que permitem antever as próximas horas, que trarão dificuldades acrescidas devido à previsão de chuva persistente.

A TVI esteve a vários metros de profundidade, numa sala sem comunicação com o exterior e com fortes medidas de segurança, onde toda esta informação é recolhida e tratada.