A comunidade lusovenezuelana na Madeira está a organizar uma campanha de recolha de bens para enviar para a Venezuela, país atingido pelos recentes sismos. Aos mais de 20 pontos de recolha têm chegado venezuelanos e também portugueses, numa onda de solidariedade que já tem o primeiro avião previsto para partir na próxima sexta-feira.
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"A Venezuela não estava preparada para isto": comunidade lusovenezuelana na Madeira mobiliza-se para ajudar vítimas dos sismos
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Pedro Filipe Silva
Há 1h e 13min