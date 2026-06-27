VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"A Venezuela não estava preparada para isto": comunidade lusovenezuelana na Madeira mobiliza-se para ajudar vítimas dos sismos

A comunidade lusovenezuelana na Madeira está a organizar uma campanha de recolha de bens para enviar para a Venezuela, país atingido pelos recentes sismos. Aos mais de 20 pontos de recolha têm chegado venezuelanos e também portugueses, numa onda de solidariedade que já tem o primeiro avião previsto para partir na próxima sexta-feira.

  • Pedro Silva
    Pedro Filipe Silva
Há 1h e 13min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

"Foi muito forte e durou bastante tempo": sismo de 6,1 na escala de Richter sentido no Afeganistão e no Paquistão

Hoje às 16:34
1

Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 10:19
2

Tentou fazer exame de condução em nome de outro e foi detido pela PJ

Hoje às 12:52
3
01:47

Há mais de 48 horas à procura da família: o drama de um luso-descendente na Venezuela

Hoje às 14:26
4

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:29
5
03:35

Acidente com condutor sem seguro? Saiba o que deve fazer

Ontem às 15:54
6

Médico reformado detido por abuso sexual dos netos de 7 e 5 anos. É suspeito de dezenas de crimes

Ontem às 18:31
7
02:09

Zira e Max: os cães portugueses que vão ajudar a procurar sobreviventes na Venezuela

Hoje às 14:28
8
01:10

Disparos durante cerimónia da GNR: militar terá tentado chamar a atenção para um grave problema familiar

Hoje às 14:36
9
01:58

"Heróis PME": um prémio que ajuda a dar visibilidade às pequenas e médias empresas

Hoje às 15:01
10

Ministério Público investiga suspeitas de perigo para a saúde pública e burla ao grupo Águas de Portugal

25 jun, 21:20
11
01:48

Petróleo desce. Então porque é que os combustíveis não baixam?

Hoje às 13:48
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:30

"A minha filha foi à procura da sua bebé. A casa caiu-lhe em cima. Vamos enterrá-la"

Há 1h e 17min
01:51

Tsunami: este cão foi maltratado por pessoas, agora salva-as dos escombros da Venezuela

Há 1h e 11min
01:52

Tensões entre EUA e Irão agravam-se após ataques a petroleiros. Negociações podem estar em risco

Há 55 min
01:48

Petróleo desce. Então porque é que os combustíveis não baixam?

Hoje às 13:48
03:12

Vem aí sorteio de habitação acessível para idosos em Lisboa: o que já se sabe sobre a medida

Há 52 min
03:50

"Movimento São Pio X": Há uma rebelião em curso na Igreja Católica

Há 21 min
03:03

"Coração de Mãe": vem aí a nova novela da TVI com um elenco de peso

Há 11 min
14:41

50 anos da eleição de Ramalho Eanes: o primeiro Presidente da democracia e o mais jovem de sempre em Portugal

Há 21 min

Tentou fazer exame de condução em nome de outro e foi detido pela PJ

Hoje às 12:52
02:29

Onda de calor avança na Europa e atinge Alemanha e Itália com temperaturas perto dos 40 graus

Há 55 min