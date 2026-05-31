Abstenção nas eleições do PSD foi superior a 70%. Montenegro fala numa "expressiva demonstração de adesão"

Luís Montenegro foi reeleito presidente do PSD com cerca de 15 mil votos, num ato eleitoral marcado por uma abstenção superior a 70% entre um universo de quase 57 mil militantes inscritos. Apesar da elevada taxa de abstenção, o líder social-democrata fala numa “expressiva demonstração” de adesão e garante que vai continuar a trabalhar para “um país maior”.