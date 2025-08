Acidente com ajuda humanitária: Hamas acusa Israel de obrigar camiões a seguir por rotas inseguras

Um camião que transportava ajuda humanitária capotou na Faixa de Gaza. Morreram 20 pessoas e dezenas ficaram feridas. As circunstâncias do acidente ainda estão a ser apuradas, mas as autoridades locais acusam Israel de obrigar os veículos a seguirem rotas inseguras, onde se aglomeram multidões famintas, o que promove as pilhagens. Nas últimas 24 horas, novos ataques israelitas mataram mais 138 palestinianos e deixaram feridos mais de setecentos.