Acidente ou tentativa de homicídio? Homem cai na linha com filho de três anos em Lisboa

No domingo de eleições, um incidente grave ocorreu na estação de Sete Rios, em Lisboa. Um homem caiu na linha de comboio com o filho de três anos ao colo. O pai da criança alegou que se tratou de um acidente e que procurava apenas um atalho, mas várias testemunhas afirmam que a queda foi intencional. O homem foi detido e a criança permanece hospitalizada em estado grave.