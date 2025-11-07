Acidentes com motas já fizeram quase 100 mortos desde o início do ano

Dados da GNR revelam que, até 15 de outubro, 98 pessoas morreram em acidentes de moto nas estradas portuguesas.
A Guarda Nacional Republicana prepara agora uma operação especial de fiscalização e patrulhamento no âmbito do Grande Prémio de Portugal em Motociclismo, que se realiza em Portimão.
- Pedro Monteiro
Há 48 min