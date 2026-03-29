"Acompanhamento, monitorização e diagnóstico". Hospitais sentem impacto da Inteligência Artificial

A inteligência artificial está a transformar a área da saúde, desde diagnósticos mais rápidos a tratamentos personalizados e apoio às tarefas administrativas. Conversámos com a investigadora da NOVA Medical School, Rute Dinis de Sousa, para perceber até que ponto esta tecnologia já faz parte do quotidiano dos hospitais e quais são os principais desafios da sua aplicação.