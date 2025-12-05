"Acordo à noite a chorar. Esta ferida nunca irá cicatrizar": mais de três anos depois, Bucha ainda faz o luto pelas mortes às mãos da Rússia

A cedência de território tem estado em cima da mesa das negociações de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia, com sinais de que Kiev está a ser pressionada para aceitar a exigência de Moscovo. Mas para aqueles que viveram os horrores dos primeiros dias da invasão, e sobretudo aos crimes de guerra cometidos em Bucha, abdicar seja do que for está fora de questão. Exigem ainda que seja assumida a responsabilidade pelas centenas de mortes inocentes.