Açorianos desesperam com “semanas à espera” de subsídio: "venham para cá viver" para experimentar

Este é mais um daqueles casos em que as regras mudam e depois o sistema não está preparado. Atrasos no reembolso das viagens aos açorianos estão a deixar muita gente indignada. O Governo anda num passa culpas. O ministro dos Transportes diz que a responsabilidade dos atrasos é da entidade de serviços partilhados da administração pública, que pertence ao ministro das Finanças. Ainda assim, Miguel Pinto Luz garante que, com mais ou menos atraso, toda a gente vai receber aquilo que é devido.