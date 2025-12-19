VÍDEO SEGUINTE
Adiada venda de empresas de handling e catering da TAP. Terrenos junto ao aeroporto também ficam fora da privatização

Os terrenos da TAP junto ao aeroporto e a venda da empresa de handling, Menzis, e da empresas de catering, Cateringpor, ficam fora da privatização da companhia aérea e o encaixe reverte para o Estado.

O ministro das Infraestruturas anunciou esta sexta-feira as novas etapas do processo, na qual só agora os três grupos que manifestaram interesse vão apresentar valores para a compra. Miguel Pinto Luz apresentou ainda as obras que vão ser feitas no IP3 e o relançamento do concurso para a segunda parceria público-privada, para a construção da linha de alta velocidade entre o Porto e Lisboa.

  • Carolina Ribeiro
Há 28 min
