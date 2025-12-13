Paulo Abreu dos Santos, conceituado advogado que chegou a adjunto da anterior ministra da Justiça, foi detido. É suspeito de centenas de crimes de pornografia infantil e abuso de menores. Em casa do advogado, a PJ encontrou mais de quinhentos ficheiros de crianças a serem abusadas, incluindo vídeos de atos com menores praticados pelo próprio, que foi apanhado numa investigação internacional que nasceu nos EUA.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Adjunto de ex-ministra terá acedido a pornografia infantil no próprio Ministério da Justiça
Há 1h e 18min