VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Advogado de Sócrates há 11 anos desiste da defesa em pleno julgamento da Operação Marquês

Pedro Delille, advogado que representa José Sócrates há 11 anos, renunciou esta manhã à defesa do antigo primeiro-ministro, antes da sessão do julgamento da Operação Marquês. O advogado acusa a juíza de violentar a sua consciência “em termos insuportáveis”. A juíza Susana Seca nomeou de imediato o defensor oficioso disponível, negando-lhe o pedido de um prazo de 48 horas para se inteirar do processo.

  • Pedro Ramos Bichardo
Há 20 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Apertaram-lhe o pescoço até à morte: irmãos e mãe acusados da morte do pai em Lisboa

Hoje às 15:34
1
01:56

Inspeção-Geral da Educação deteta casos de fraude na colocação de professores no ensino especial

Ontem às 22:26
2
03:06

Sujas, com fome e sem condições: PSP resgata três crianças de casa devoluta em Lisboa

Hoje às 14:09
3
01:15

Nova Iorque em foco com eleições que podem mudar tudo

Hoje às 14:13
4
01:31

Comissões bancárias voltam a ganhar peso com descida dos juros

Há 3h e 33min
5

Portugal em alerta: risco de inundações e cheias devido a chuva intensa

Hoje às 16:23
6
01:11

Chuva, vento forte e trovoada colocam quase todo o país sob aviso laranja

Hoje às 14:12
7

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Há 44 min
8
01:57

Santa Casa colocou 36 imóveis no mercado do arrendamento. Rendas variam entre 1.300€ e 4.600€

Ontem às 22:11
9
01:19

Já se sabe o que causou um clarão nos céus de Portugal

Ontem às 22:15
10
01:32

Reclusa transexual provoca incêndio na prisão de Tires: "Temos um homem, com todas as suas fisionomias, numa zona prisional feminina"

Ontem às 22:21
11
02:45

Quer ser espião? Secretas lançam primeira campanha pública de recrutamento em 40 anos

Ontem às 22:30
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

03:06

Sujas, com fome e sem condições: PSP resgata três crianças de casa devoluta em Lisboa

Hoje às 14:09

Ronaldo revela detalhes do pedido de casamento a Georgina: «Foi engraçado»

Hoje às 15:47
01:11

Chuva, vento forte e trovoada colocam quase todo o país sob aviso laranja

Hoje às 14:12
01:36

Professor condenado por abusar de aluna em Matosinhos pode voltar a dar aulas

Hoje às 14:10
01:19

Já se sabe o que causou um clarão nos céus de Portugal

Ontem às 22:15

Apertaram-lhe o pescoço até à morte: irmãos e mãe acusados da morte do pai em Lisboa

Hoje às 15:34
08:04

Se está a pensar viajar, saiba que seguro deve adotar - e tudo pode depender do local para onde vai

Hoje às 09:40
01:15

Mais de um terço dos elevadores do Metro de Lisboa estão avariados. Plano de manutenção vai custar 7 milhões de euros

Hoje às 14:12
01:24

Governo reforça programa "E-Lar" com mais 51,5 milhões para ajudar famílias a trocar gás por eletricidade

Hoje às 14:12