Pedro Delille, advogado que representa José Sócrates há 11 anos, renunciou esta manhã à defesa do antigo primeiro-ministro, antes da sessão do julgamento da Operação Marquês. O advogado acusa a juíza de violentar a sua consciência “em termos insuportáveis”. A juíza Susana Seca nomeou de imediato o defensor oficioso disponível, negando-lhe o pedido de um prazo de 48 horas para se inteirar do processo.
Advogado de Sócrates há 11 anos desiste da defesa em pleno julgamento da Operação Marquês
- Pedro Ramos Bichardo
Há 20 min