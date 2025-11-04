Advogado de Sócrates há 11 anos desiste da defesa em pleno julgamento da Operação Marquês

Pedro Delille, advogado que representa José Sócrates há 11 anos, renunciou esta manhã à defesa do antigo primeiro-ministro, antes da sessão do julgamento da Operação Marquês. O advogado acusa a juíza de violentar a sua consciência “em termos insuportáveis”. A juíza Susana Seca nomeou de imediato o defensor oficioso disponível, negando-lhe o pedido de um prazo de 48 horas para se inteirar do processo.