Afinal, contrato da Sport TV em São Bento existia desde Costa. Após polémica, Montenegro manda reduzir pacote: 5.256 euros

A polémica subscrição “premium” da Sport TV para a residência oficial do primeiro-ministro levou Luís Montenegro a dar a ordem para reduzir as ligações e os custos do contrato celebrado pela secretaria-geral do Governo. O contrato por ajuste direto ia custar mais de 20 mil euros em três anos. E já estava existia desde 2017, no governo de António Costa.

