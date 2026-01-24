Agentes federais americanos abatem homem armado em Minneapolis

VÍDEO SEGUINTE
A tensão aumenta no Minnesota após a morte de mais um homem, de 37 anos, baleado esta tarde por agentes federais em Minneapolis. O Departamento de Segurança Interna alega que a vítima, um cidadão norte-americano, estava armada, mas o incidente intensificou a revolta popular. Milhares de manifestantes voltaram às ruas para protestar contra a atuação do ICE e a recente vaga de tiroteios e detenções no estado.

  • Carolina Ribeiro
Há 33 min
