Agentes federais americanos abatem homem armado em Minneapolis

A tensão aumenta no Minnesota após a morte de mais um homem, de 37 anos, baleado esta tarde por agentes federais em Minneapolis. O Departamento de Segurança Interna alega que a vítima, um cidadão norte-americano, estava armada, mas o incidente intensificou a revolta popular. Milhares de manifestantes voltaram às ruas para protestar contra a atuação do ICE e a recente vaga de tiroteios e detenções no estado.