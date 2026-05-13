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Agora é o norovírus: mais de 1.700 pessoas confinadas num navio em França

O navio partiu há uma semana de uma ilha ao largo da costa da Escócia e tinha como destino Espanha. Mas, após uma paragem em Liverpool, em Inglaterra, começaram a surgir casos de vómitos, diarreia e febre. As autoridades francesas não permitem o desembarque em Bordéus e estão a investigar os casos de gastroenterite aguda que estão a afetar os passageiros. Há já registo de uma vítima mortal.

  • "Quando falamos de felicidade, as emoções falam por elas"
    Ana Valente
Há 37 min
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