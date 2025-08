Com a previsão de recordes de temperatura para os próximos dias, o risco de incêndio volta a bater máximos. Isto, já depois de uma semana difícil com incêndios em vários pontos do país, um dos maiores na região de Arouca.

Uma equipa de reportagem da TVI composta pelos repórteres Miguel Domingos e Rui Pereira, andou pela terra queimada para contar a história do fogo que andou "à volta das casas".