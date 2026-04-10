Agravamento das multas de trânsito ou o fim do aviso prévio de operações STOP: Governo avança com novas regras nas estradas

O Governo prepara-se para endurecer as regras na estrada, com o agravamento das multas para infrações ao volante e o fim do aviso prévio sobre a localização e o calendário das operações STOP da GNR. As coimas serão particularmente mais pesadas para quem conduzir em excesso de velocidade ou sob o efeito do álcool, numa medida que visa reforçar a segurança rodoviária e a prevenção de acidentes.