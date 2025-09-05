Agressões, acusações graves e vídeos polémicos. O que se sabe sobre o caso de violência doméstica que envolve José Castelo Branco

O país ficou chocado com o internamento de Betty Graffstein e a divulgação de um vídeo em que acusa José Castelo Branco de a ter agredido, partindo-lhe o fémur. O caso trouxe à luz testemunhos sobre agressões antigas do socialite. Castelo Branco chegou a usar pulseira eletrónica, mas a medida foi levantada e ele regressou há meses a Nova Iorque, onde continua a viver.
