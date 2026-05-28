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Agressões com murros, pontapés e objetos metálicos no hospital de Famalicão: quatro anos depois, chegou a condenação, mas continuam os traumas

Foram condenados a penas efetivas dez dos 12 arguidos acusados de agredirem dois enfermeiros e um segurança do Hospital de Famalicão com murros, pontapés e objetos metálicos. Uma das enfermeiras agredidas ficou quase um ano e meio sem trabalhar e ainda hoje – quatro anos depois - tem marcas físicas e psicológicas daquele dia.

  • Leonor Lazera Araújo
Há 40 min
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