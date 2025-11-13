A tempestade teve um efeito especialmente destruidor em vários tribunais do Algarve. Em Albufeira, a chuva destruiu vários processos arquivados em papel. Em Faro, a água entrou no edifício e caiu nos locais de trabalho dos funcionários e procuradores
Sobre este vídeo
Água a cair pelo teto e processos destruídos: como o temporal atingiu os tribunais do Algarve
Há 1h e 29min