VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Água a cair pelo teto e processos destruídos: como o temporal atingiu os tribunais do Algarve

A tempestade teve um efeito especialmente destruidor em vários tribunais do Algarve. Em Albufeira, a chuva destruiu vários processos arquivados em papel. Em Faro, a água entrou no edifício e caiu nos locais de trabalho dos funcionários e procuradores
 

Há 1h e 29min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Mau tempo faz duas vítimas em Fernão Ferro: casal de idosos morre dentro de casa inundada

Hoje às 10:50
1
00:32

Carro atropela mota em pleno trânsito da Ponte 25 de Abril

11 nov, 13:36
2
01:54

Grávida recusada no Hospital do Barreiro só foi assistida quatro horas depois no Hospital de Cascais

Hoje às 14:53
3
01:44

Já abriu a nova loja do Mercadona na Alta de Lisboa

Hoje às 14:52
4
03:13

Antigo secretário-geral da UGT sofre violento acidente de viação: “Fiquei logo tetraplégico, perdi tudo”

11 nov, 22:35
5
01:35

Casal de idosos encontrado morto em casa inundada. Bombeiros tiveram de arrombar as janelas para entrar

Hoje às 14:13
6
04:35

"Eight", a aplicação de encontros portuguesa que "só está aberta das 20:00 às 21:00" e promete encontrar o par ideal em apenas oito minutos

11 nov, 09:03
7
07:07

OnlyFans está a crescer em Portugal: há cada vez mais criadores e fãs pagantes

Ontem às 22:33
8
01:52

Água a cair pelo teto e processos destruídos: como o temporal atingiu os tribunais do Algarve

Há 1h e 29min
9

"Embrulharam o menino numa manta e a mãe foi a reboque ainda com a placenta agarrada": grávida dá à luz dentro de TVDE uma hora após ter alta do hospital

Ontem às 16:06
10

VÍDEO: a expulsão de Cristiano Ronaldo com recurso ao VAR

Há 1h e 37min
11
02:23

Idosos que morreram em casa inundada "ficaram encurralados" e não acionaram botão de pânico

Hoje às 11:42
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:02

Cadáver de recém-nascido encontrado na mesma lixeira onde foi encontrada uma perna no início do ano

Hoje às 14:51

"A todos nós nos choca": morreram em casa encurralados pela água, "ninguém pode dizer que não conhece o problema" daquela rua

Há 2h e 3min
02:11

Estradas transformadas em rios e carros submersos: depressão Claudia deixa rasto de destruição na Margem Sul

Hoje às 14:53
03:27

Chuva, vento forte e "descida acentuada das temperaturas": tempo vai manter-se "instável" em todo o país

Hoje às 08:52
01:52

Água a cair pelo teto e processos destruídos: como o temporal atingiu os tribunais do Algarve

Há 1h e 29min
02:03

Mulher dá à luz dentro de um Uber a caminho do Hospital São Francisco Xavier. Tinha sido enviada para casa

Ontem às 22:31
01:18

Carris recebeu certificação 5 estrelas. Peritos que investigaram elevador da Glória não compreendem como foi possível

Há 22 min
01:54

Grávida recusada no Hospital do Barreiro só foi assistida quatro horas depois no Hospital de Cascais

Hoje às 14:53
01:36

PJ detém quatro suspeitos de enganarem desempregados com "empréstimos de quantias elevadas a troco de taxas de juro de 10%"

Hoje às 14:53

Tem de pagar IUC até ao fim do ano? Veja esta notícia - Governo emite esclarecimento

Ontem às 19:00
07:07

OnlyFans está a crescer em Portugal: há cada vez mais criadores e fãs pagantes

Ontem às 22:33