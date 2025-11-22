VÍDEO SEGUINTE
"Ainda estamos longe de conseguir um bom resultado". EUA, Ucrânia e Europa reúnem-se em Genebra para discutir plano de paz

A proposta de Donald Trump para a paz na Ucrânia e o prazo ao estilo de ultimato deixou os países aliados à beira de um ataque de nervos. Em linguagem diplomática, União Europeia e G7 dizem que o documento precisa de ser trabalhado. Entretanto, os EUA já dizem que a proposta afinal ainda pode ser alterada. Este domingo, Estados Unidos, Ucrânia e Europa reúnem-se para negociar em Genebra.

Há 1h e 57min
