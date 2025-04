Ainda se lembra do anúncio do Papa Francisco? Foi há 12 anos

O pontificado de Francisco ficará, para sempre, marcado por várias escolhas únicas que o distinguem de todos os outros papas. Foi o primeiro a usar o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, padroeiro dos pobres e marginalizados. Dispensou as vestes dispendiosas e recusou viver no palácio pontifício, tornando-se no único Papa a residir na casa de Santa Marta, no modesto quarto 201.