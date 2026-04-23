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Aldeias de Pombal continuam sem luz, sem água e com rede móvel muito deficiente

O comboio de tempestades de janeiro ainda anda a circular no distrito de Leiria. Permanecem estragos em casas, empresas e estradas por recuperar e as comunicações não chegam a todos, como acontece no concelho de Pombal. Três meses depois, uma oficina de Fontinha, Vila Cã, tenta resistir, mas é obrigada a fazê-lo praticamente a céu aberto e sem poder encomendar peças pela internet.

  • João Bizarro
    João Bizarro
Há 18 min
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