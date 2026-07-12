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"Almoço de Domingo": neste restaurante de Leça da Palmeira a cozinha tradicional portuguesa é a grande protagonista

O Almoço de Domingo desta semana faz paragem em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos. No restaurante O Alves, a cozinha tradicional portuguesa é a grande protagonista, com pratos que conquistam à primeira garfada. Entre lulas cheias de sabor e rabanadas servidas durante todo o ano, há sempre espaço para boa comida e boa conversa à mesa.

  • Leonor Lazera Araújo
Há 55 min
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