"Almoço de Domingo": neste restaurante de Leça da Palmeira a cozinha tradicional portuguesa é a grande protagonista

O Almoço de Domingo desta semana faz paragem em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos. No restaurante O Alves, a cozinha tradicional portuguesa é a grande protagonista, com pratos que conquistam à primeira garfada. Entre lulas cheias de sabor e rabanadas servidas durante todo o ano, há sempre espaço para boa comida e boa conversa à mesa.