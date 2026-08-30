"Alojamento é o principal entrave ao acesso e frequência do Ensino Superior". Mas é um "problema de toda a sociedade"

Francisco Porto Fernandes, presidente da Federação Académica do Porto, fala das dificuldades que muitas famílias sentem para conseguir pagar a renda de um quarto quando os filhos são alunos deslocados. Os custos médios, diz, estão “a rondar os 400, 450 euros no Porto, os 500 euros em Lisboa”, o que, no seu entender, faz com que isto não seja “um problema apenas do Ensino Superior, é da sociedade toda”.