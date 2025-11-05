VÍDEO SEGUINTE
Alojamento ilegal: imigrantes pagavam mais de 200 euros por uma cama em casa com baratas e percevejos no Algarve

Cerca de 40 imigrantes foram encontrados a viver em condições desumanas, em Faro. Dormem em quartos sobrelotados, em anexos com caves, sem higiene nem salubridade e pagam mais de 200 euros por um colchão. Após várias denúncias, a Polícia Municipal e a PSP avançaram para o terreno, numa operação conjunta acompanhada em exclusivo pela TVI e CNN portugal.

Há 1h e 13min
