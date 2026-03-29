Ana é o mais recente nome de um flagelo que Portugal não resolve

A violência doméstica matou 25 pessoas em 2025. É o número mais alto dos últimos três anos. Este ano, ainda não há dados oficiais. Contudo, fizemos as contas às notícias que foram saindo e contabilizámos pelo menos cinco mortes. A última aconteceu este sábado: uma mulher de 28 anos foi asfixiada pelo companheiro, em Castelo de Vide. O homem morreu pouco depois, num acidente de carro enquanto fugia.