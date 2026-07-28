André Ventura associa "ato de vandalismo" a documentos com informação sobre CPI a Luís Neves

O gabinete de André Ventura no Parlamento foi alegadamente vandalizado. As imagens divulgadas pelo próprio mostram vários papéis espalhados por todo o lado. Aos jornalistas, o presidente do Chega disse que foram levados documentos relacionados com Luís Montenegro e com a Comissão Parlamentar de Inquérito a Luís Neves, que o partido está a preparar.