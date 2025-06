André Ventura deixa um aviso a Montenegro: se nada for feito na Saúde, o Chega não irá apoiar o Governo

No debate desta terça-feira no Parlamento, a oposição acusou o primeiro-ministro de ter incluído medidas de outros partidos sem dialogar. José Luís Carneiro questionou Luís Montenegro sobre o parceiro com quem quer negociar e André Ventura deixou o aviso: se nada for feito na Saúde, o Chega não irá apoiar o Governo no parlamento. Em resposta, Montenegro atirou a responsabilidade política para os dois maiores partidos da oposição e garante que quer falar com todos.