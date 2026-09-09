André Ventura insiste que a ministra da Justiça mentiu ao Parlamento

Rita Júdice foi ouvida no Parlamento esta quarta-feira e reconheceu ter recebido informação errada da PJ sobre os valores para destruir os químicos do atrelado apreendido nos armazéns da Construbarcelos. O presidente do Chega sugere que há um conluio entre a ministra da Justiça e o ministro da Administração Interna, e por isso decidiu chamar o diretor da PJ ao Parlamento com carácter de urgência.