André Ventura manteve uma das tradições da campanha e fez a descida do Chiado no último dia antes das eleições. Confiante na vitória no domingo, o candidato do Chega deixou desde já desafios para a segunda volta, apelando ao PSD e à Iniciativa Liberal para que não sejam um obstáculo a um confronto final com António José Seguro.
André Ventura quer impedir "que o socialismo regresse ao Palácio de Belém" e, para isso, tem uma proposta para os líderes de outros partidos
Gonçalo Nuno Cabral
Há 13 min