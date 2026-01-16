VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

André Ventura quer impedir "que o socialismo regresse ao Palácio de Belém" e, para isso, tem uma proposta para os líderes de outros partidos

André Ventura manteve uma das tradições da campanha e fez a descida do Chiado no último dia antes das eleições. Confiante na vitória no domingo, o candidato do Chega deixou desde já desafios para a segunda volta, apelando ao PSD e à Iniciativa Liberal para que não sejam um obstáculo a um confronto final com António José Seguro.

  • Gonçalo Cabral
    Gonçalo Nuno Cabral
Há 13 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Grávida tem bebé na casa de banho do hospital CUF Tejo e tenta desfazer-se do feto na sanita

Hoje às 07:27
1

O polícia "introduziu o bastão no ânus do ofendido e efetuou movimentos de vaivém": com "requintes de malvadez", agentes da PSP filmaram-se a humilhar, torturar e sodomizar várias pessoas

Há 3h e 10min
2

Homem encontra quatro granadas dentro de poço em Odivelas. Descoberta obriga a evacuar parque de estacionamento de supermercado

Hoje às 14:56
3
03:09

Ficamos mesmo mais mal-humorados com a falta de sexo?

Ontem às 23:32
4
03:54

Tem efeito anti-inflamatório e está associada ao emagrecimento, basta comê-la

Hoje às 14:32
5

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Há 43 min
6
01:50

Veterinária e filha agredidas na Maia após desentendimento por tutela de um cão

14 jan, 20:52
7

Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente

Há 57 min
8
02:00

Polícias que sodomizaram sem-abrigo em Lisboa acusados pelo Ministério Público de tortura e violação

14 jan, 20:52
9
02:04

Tracking poll, dia 11: penúltimo dia da sondagem diária e é assim que as coisas estão

Ontem às 21:23
10
02:29

Mulher que tentou desfazer-se de feto de 30 semanas na sanita de hospital diz que não sabia que estava grávida

Hoje às 14:22
11

Tinha 10.092 doses de haxixe, 820 de cocaína e 66 de liamba numa garagem adaptada como habitação

Hoje às 11:32
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

O polícia "introduziu o bastão no ânus do ofendido e efetuou movimentos de vaivém": com "requintes de malvadez", agentes da PSP filmaram-se a humilhar, torturar e sodomizar várias pessoas

Há 3h e 10min
02:19

Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária

Há 50 min
04:54

Exclusivo: Ivo Rosa novamente travado no acesso ao processo que lhe foi instaurado

Há 12 min

Grávida tem bebé na casa de banho do hospital CUF Tejo e tenta desfazer-se do feto na sanita

Hoje às 07:27

Tinha 10.092 doses de haxixe, 820 de cocaína e 66 de liamba numa garagem adaptada como habitação

Hoje às 11:32
04:23

Eis as imagens que tramaram o ex-deputado Miguel Arruda

Ontem às 21:26
02:04

Tracking poll, dia 11: penúltimo dia da sondagem diária e é assim que as coisas estão

Ontem às 21:23

Três mortos e quatro feridos em colisão no IC2

Ontem às 18:02
02:29

Esperou 7 horas nas urgências e morreu: família acusa Hospital de Santarém

Ontem às 14:12

Carjacking no Porto acaba em perseguição violenta e quatro feridos

Ontem às 08:26
02:08

"Sentia-me um objeto, uma escrava": cantor Julio Iglesias investigado por abuso sexual e tráfico humano

Ontem às 14:42