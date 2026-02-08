VÍDEO SEGUINTE
"Antes das situações acontecerem temos que nos precaver": agora que o pior já passou, contabilizam-se os estragos e tenta-se perceber o que falhou

A tempestade Marta atingiu principalmente a zona de Coimbra, Montemor-o-Velho, Salvaterra de magos e Coruche. Há povoações isoladas. O presidente da Câmara de Montemor-o Velho acusa a agência portuguesa do ambiente de ainda não ter dado autorização para a única bomba a funcionar na estação da Foja seja posta a funcionar para ajudar na retirada da água. Em Alcácer so Sal, o tempo é de limpezas e avaliar estragos.

  • Margarida Neves de Sousa
    Margarida Neves de Sousa
Há 1h e 31min
