O Governo aceitou criar uma reserva de emergência de ambulâncias em Lisboa e Vale do Tejo. A iniciativa surge depois de três mortes esta semana, enquanto se aguardava a chegada dos meios médicos. A conclusão é que nem sempre a culpa é da falta de ambulâncias: em muitos casos, o que realmente escasseia são macas.
António morreu no Seixal, João em Tavira, Paula na Quinta do Conde: todos perderam a vida depois de o socorro ter chegado tarde demais
Margarida Neves de Sousa
Há 1h e 5min