Não é permitido, por lei, vender bebidas alcoólicas nos areais das praias, mas, ainda assim, a TVI encontrou na praia de Carcavelos, em Cascais, vários vendedores ambulantes que, mesmo sem licença, vendem bebidas com álcool. Alguns banhistas mostram-se preocupados com a situação e dizem que esta realidade afasta as pessoas da praia.