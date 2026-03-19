Apoio à botija de gás é um “passo na direção certa” mas, na prática, há “algo que não está a correr bem”

A Deco Proteste defende uma revisão dos impostos para responder à subida dos preços na energia, que é uma das consequências do conflito no Médio Oriente. Pedro Silva, especialista em energia da Deco, admite que o anúncio de apoios por parte do Governo são “um passo na direção certa”, embora a situação se esteja a alterar de dia para dia e existam muitos obstáculos que os consumidores sentem. Pedro Silva descreve ainda outras propostas da Deco Proteste nesta matéria da energia