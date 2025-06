Após relatório da IGAS, esquerda e direita querem demissão da ministra da Saúde

A oposição saltou em peso sobre Ana Paula Martins. Todos os partidos exigem que sejam retiradas consequências políticas após a confirmação de que a greve do INEM no final do ano passado teve uma relação direta com a morte de um homem de 53 anos. O Ministério da Saúde culpa os técnicos do INEM que estavam de serviço naquele dia, mas a oposição considera que a ministra deve deixar o cargo