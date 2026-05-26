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Sobre este vídeo

"Aqui, estamos atentos 24 horas": este é Benjamim Camelo, o operador de um dos postos de vigia de Bornes

Com a subida das temperaturas, aumenta também a possibilidade de surgirem incêndios rurais. A GNR já ativou postos de vigia, que permitem identificar um fogo ainda numa fase inicial, facilitando o seu combate.
 

  • Ângela Pais
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Há 30 min
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