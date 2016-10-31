VÍDEO SEGUINTE
"Aqui ninguém foge". Presidente da Carris tentou pedir a demissão no dia da tragédia, mas Moedas recusou

A TVI e a CNN Portugal apuraram que o presidente da Carris colocou o lugar à disposição no dia do acidente com o Elevador da Glória, mas Carlos Moedas não aceitou, afirmando: “Aqui ninguém foge.” Entretanto, o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Anacoreta Correia, assumiu ser o responsável político pelo acidente, afastando o autarca dessa posição.

Há 1h e 16min
