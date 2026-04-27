Depois de quase dois milhões de metros quadrados de lonas e de mais de meio milhão de telhas distribuídas, o armazém solidário de Leiria vai encerrar esta terça-feira. Segundo a autarquia, trata-se apenas de uma questão logística, dada uma menor procura diária. O stock existente continuará disponível para quem tiver necessidade. Ainda há muitas situações por resolver, depois da tempestade que atingiu 53 mil pessoas no concelho.
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Armazém solidário fecha portas mas ajuda ainda está disponível
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António Pereira Gonçalves
Há 52 min