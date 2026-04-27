Armazém solidário fecha portas mas ajuda ainda está disponível

Depois de quase dois milhões de metros quadrados de lonas e de mais de meio milhão de telhas distribuídas, o armazém solidário de Leiria vai encerrar esta terça-feira. Segundo a autarquia, trata-se apenas de uma questão logística, dada uma menor procura diária. O stock existente continuará disponível para quem tiver necessidade. Ainda há muitas situações por resolver, depois da tempestade que atingiu 53 mil pessoas no concelho.