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Armazém solidário fecha portas mas ajuda ainda está disponível

Depois de quase dois milhões de metros quadrados de lonas e de mais de meio milhão de telhas distribuídas, o armazém solidário de Leiria vai encerrar esta terça-feira. Segundo a autarquia, trata-se apenas de uma questão logística, dada uma menor procura diária. O stock existente continuará disponível para quem tiver necessidade. Ainda há muitas situações por resolver, depois da tempestade que atingiu 53 mil pessoas no concelho.

  • António Pereira Gonçalves
    António Pereira Gonçalves
Há 52 min
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