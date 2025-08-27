VÍDEO SEGUINTE
As falhas foram da meteorologia, não de Montenegro. É o primeiro-ministro que o diz

No debate parlamentar sobre os incêndios, o primeiro-ministro assegurou que o Governo cumpriu o seu papel e esteve “sempre ao leme” da coordenação da resposta, atribuindo falhas à severidade meteorológica. A oposição acusa o executivo de ter descurado a prevenção e a coordenação, enquanto André Ventura insiste numa comissão de inquérito e o PS prefere uma comissão técnica independente.

