As imagens impressionantes da passagem da depressão Ingrid pela Península Ibérica

A depressão Ingrid está a atravessar toda a Península Ibérica, com Espanha a registar forte queda de neve, especialmente na Galiza e em Castela e Leão. Ao mesmo tempo, vários países europeus continuam a recuperar da passagem da tempestade Harry, um ciclone que deixou um rasto de destruição em Malta e na Grécia e provocou prejuízos superiores a mil milhões de euros no sul de Itália.