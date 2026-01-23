VÍDEO SEGUINTE
As imagens impressionantes da passagem da depressão Ingrid pela Península Ibérica

A depressão Ingrid está a atravessar toda a Península Ibérica, com Espanha a registar forte queda de neve, especialmente na Galiza e em Castela e Leão. Ao mesmo tempo, vários países europeus continuam a recuperar da passagem da tempestade Harry, um ciclone que deixou um rasto de destruição em Malta e na Grécia e provocou prejuízos superiores a mil milhões de euros no sul de Itália.

  • Inês Tavares Gonçalves
Há 46 min
