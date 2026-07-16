"As Malvinas são nossas": a mensagem dos argentinos que pode levar a FIFA a abrir uma investigação legal

A vitória da Argentina frente à Inglaterra fez reavivar memórias de um conflito antigo que envolveu os dois países. No final do jogo, a equipa de Leonel Messi exibiu uma faixa polémica onde se podia ler: "As ilhas Malvinas são nossas.” Uma mensagem política que pode levar a FIFA a aplicar uma multa à Argentina por violar o código de conduta do organismo que rege o futebol mundial.