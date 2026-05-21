Estão prestes a iniciar a viagem de regresso a Portugal os dois médicos que participaram na flotilha humanitária que pretendia fazer chegar ajuda a Gaza. Beatriz Bartilotti e Gonçalo Dias foram detidos por Israel esta semana, juntamente com mais de 400 ativistas pró-Palestina, numa ação que desencadeou o ultraje por toda a Europa.
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"Assim que chegávamos ao contentor de entrada, batiam-nos a sério": o relato de quem foi detido por Israel na flotilha humanitária
- Alexandre Martins
Há 1h e 11min