Assume-se como "homem comum" mas a sua retórica tem alimentado o ódio e o desespero entre líderes mundiais. Este é Donald Trump

As críticas a Donald Trump não partem apenas de figuras portuguesas com cargos internacionais. Desde a reeleição, o presidente norte-americano tem sido alvo de duras reações, sobretudo na Europa e na Ucrânia. Apresenta-se como porta-voz do “homem comum” e um político diferente dos outros, mas a sua retórica tem alimentado o ódio, o rancor e o desespero entre vários líderes mundiais.