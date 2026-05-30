Ataque informático ao SNS continua a causar falhas: médicos estão a ser obrigados a passar baixas à mão

Mais de uma semana depois do ataque informático ao Serviço Nacional de Saúde, que levou ao roubo de dados de cerca de 100 mil utentes, continuam a registar-se falhas em vários sistemas, sobretudo no setor privado. Perante os constrangimentos, muitos médicos têm sido obrigados a recorrer a processos manuais e a emitir baixas em papel, à semelhança do que acontecia no passado.