Nas últimas semanas, têm surgido várias notícias de incidentes com orcas que interagem com embarcações na costa portuguesa, colocando-as em risco. Marina Sequeira, bióloga do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), explica que este é “um comportamento novo” que começou com a “curiosidade” de orcas mais jovens e que entretanto tem vindo a alastrar-se às restantes.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Ataques de orcas na costa portuguesa começaram como "um jogo" e agora são "um problema". "Eram três, agora são 20. Elas aprendem umas com as outras"
Há 11 min