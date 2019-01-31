VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Ataques de orcas na costa portuguesa começaram como "um jogo" e agora são "um problema". "Eram três, agora são 20. Elas aprendem umas com as outras"

Nas últimas semanas, têm surgido várias notícias de incidentes com orcas que interagem com embarcações na costa portuguesa, colocando-as em risco. Marina Sequeira, bióloga do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), explica que este é “um comportamento novo” que começou com a “curiosidade” de orcas mais jovens e que entretanto tem vindo a alastrar-se às restantes.

Há 11 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

00:59

Três tiros na cabeça dentro do próprio carro: homem morto em Rio Tinto após conflito num bar

Ontem às 15:42
1
04:59

"Ouro líquido": a nova tendência de vender leite materno nas redes sociais

Ontem às 21:16
2
01:44

Principal suspeito do caso Maddie libertado na Alemanha com pulseira eletrónica

Ontem às 23:59
3

Jovem de 17 anos esfaqueada pelo ex-namorado em Abrantes

Ontem às 12:43
4
01:34

Megaoperação da GNR em Odemira deteta mais de 100 trabalhadores em situação irregular

Ontem às 21:44
5
10:47

"As únicas revisões eram visuais e de boca". Guarda-freios denunciam falhas graves na manutenção do Elevador da Glória

Ontem às 21:12
6

"Ana Leal": Associação dos Inválidos do Comércio despeja idosos para destinar prédios a alojamento local

31 jan 2019, 20:35
7

Tentou violar mulher em plena rua no Funchal. Vítima foi salva por populares

Ontem às 09:42
8
01:38

Ponte 25 de Abril "em segurança": Infraestruturas de Portugal responde a críticas

Ontem às 21:45
9
01:15

Maior organização criminosa do Brasil já tem 87 membros em Portugal. País é usado como porta de entrada na Europa

Ontem às 21:45
10

Calor coloca 11 distritos do continente e Madeira sob aviso amarelo

Há 2h e 34min
11

Manifestação de imigrantes acaba em contestação após Ventura aparecer com a PSP e a segurança pessoal

Ontem às 17:18
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

10:47

"As únicas revisões eram visuais e de boca". Guarda-freios denunciam falhas graves na manutenção do Elevador da Glória

Ontem às 21:12

Recluso tenta matar guarda no Estabelecimento Prisional do Linhó

Ontem às 15:34
00:59

Três tiros na cabeça dentro do próprio carro: homem morto em Rio Tinto após conflito num bar

Ontem às 15:42

Jovem de 17 anos esfaqueada pelo ex-namorado em Abrantes

Ontem às 12:43
05:43

"Há abertura total para José Mourinho fazer 'um preço de amigo' ao Benfica"

Ontem às 14:37
04:59

"Ouro líquido": a nova tendência de vender leite materno nas redes sociais

Ontem às 21:16

Isaac Nader é campeão do mundo dos 1500 metros

Ontem às 14:25

Tentou violar mulher em plena rua no Funchal. Vítima foi salva por populares

Ontem às 09:42

Ex-fuzileiro que matou PSP em 2022 absolvido de tentar agredir GNR em discoteca

Ontem às 10:57
02:10

Aos 16 anos, Rafael realizou o sonho de ser pivot da TVI por um dia

Ontem às 23:35