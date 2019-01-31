Ataques de orcas na costa portuguesa começaram como "um jogo" e agora são "um problema". "Eram três, agora são 20. Elas aprendem umas com as outras"

Nas últimas semanas, têm surgido várias notícias de incidentes com orcas que interagem com embarcações na costa portuguesa, colocando-as em risco. Marina Sequeira, bióloga do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), explica que este é “um comportamento novo” que começou com a “curiosidade” de orcas mais jovens e que entretanto tem vindo a alastrar-se às restantes.