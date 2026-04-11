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"Até à vista, senhor primeiro-ministro". Concerto gigante em Budapeste mobiliza voto contra Orbán na véspera das eleições

A poucos dias das eleições na Hungria, dezenas de milhares de pessoas juntaram-se em Budapeste num concerto de sete horas para mobilizar o voto e pedir mudança após 16 anos de poder de Viktor Orbán. Mais de 50 artistas participaram no evento organizado pelo Movimento de Resistência Cívica, que contou também com húngaros a viver no estrangeiro, incluindo em Portugal. Uma iniciativa que procura sobretudo envolver os mais jovens, num momento em que as sondagens apontam vantagem da oposição entre os eleitores com menos de 30 anos.

  • Helena Lins
    Helena Lins
Há 57 min
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