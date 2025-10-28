O Presidente da República promulgou esta manhã um diploma que torna obrigatória a identificação e a autorização de lanchas rápidas. Quem não o fizer pode levar até quatro anos de prisão. A lei tinha sido aprovada há um mês. Um militar da GNR morreu e três ficaram feridos após a embarcação em que seguiam ter sido abalroada por uma lancha de alta velocidade suspeita de estar relacionada com tráfico de droga
Até quatro anos de prisão para quem não identificar lanchas: Marcelo promulga lei no dia em que se soube da morte de militar da GNR
Há 1h e 22min