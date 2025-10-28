VÍDEO SEGUINTE
Até quatro anos de prisão para quem não identificar lanchas: Marcelo promulga lei no dia em que se soube da morte de militar da GNR

O Presidente da República promulgou esta manhã um diploma que torna obrigatória a identificação e a autorização de lanchas rápidas. Quem não o fizer pode levar até quatro anos de prisão. A lei tinha sido aprovada há um mês. Um militar da GNR morreu e três ficaram feridos após a embarcação em que seguiam ter sido abalroada por uma lancha de alta velocidade suspeita de estar relacionada com tráfico de droga

Há 1h e 22min
