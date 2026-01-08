A morte de uma mãe de três crianças está a desencadear novos protestos contra a polícia de imigração em Mineápolis, a mesma cidade onde o assassínio de George Floyd levou a semanas de manifestações e motins. O caso apresenta contornos de violência policial, uma leitura que contrasta com a posição do governo Trump
"Atiraram na cara dela! Mataram a minha vizinha!": polícia de imigração nos EUA mata mulher com três filhos e desencadeia onda de protestos
Victor Moura-Pinto
Há 18 min